Белорусские таможенники вскрыли преступную схему ввоза и реализации авто, покупатели оставались без денег и товара

Нелегальную схему по продаже авто вскрыли белорусские таможенники. Номерные знаки и поддельные свидетельства о российской регистрации преступники заказывали через интернет у российского "импортера". Их злоумышленники устанавливали на машины, временно ввезенные из Литвы, и заявляли их при перемещении через белорусско-литовскую границу.



Следующий шаг - продажа авто в Беларуси на порядок дешевле, чем такие же модели. Когда машины были реализованы, владельцы, которые повелись на стоимость, оставались и без денег, и без автомобилей.