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Белорусские таможенники задержали нелегального перевозчика
Без документов на товар и на поддельных номерах. Белорусские таможенники задержали нелегального перевозчика. По информации ведомства, водитель на грузовике ДАФ перевозил 19 тонн груш - вез в Россию. Только вот экспедитор не смог представить на товар сопроводительные документы, в том числе и фитосанитарный сертификат. В дальнейшем вскрылись еще интересные детали - номерные знаки на авто оказались поддельными. А в кабине тягача оперативники обнаружили еще девять знаков Российской Федерации, которые, как выяснилось, не выдавались регистрационными органами России. За транспортировку товара придется ответить кошельком, а вот за подделку возможна и уголовная ответственность и лишение свободы.
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