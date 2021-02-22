Белорусско-украинская граница. Кедровая контрабанда

Почти три с половиной тонны кедровых орехов на 120 тысяч рублей. Крупная контрабанда пресечена на белорусско-украинской границе. По информации Таможенного комитета, гражданин Молдовы пытался вывезти товар без декларирования и документов. Микроавтобус Volkswagen следовал через пункт пропуска "Новая Гута" в Украину.

Тем не менее, 32-летний гражданин Молдовы пытался выехать без декларирования и наличия каких-либо документов на товар. Предварительно, стоимость орехов превысила 120тысяч рублей. В итоге, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает штраф и даже лишения свободы на срок до трех лет.