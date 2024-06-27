Белорусу пришла посылка от знакомого из России - теперь у соотечественника крупные проблемы с законом. Бандеролью заинтересовались белорусские таможенники: их смутили содержащиеся внутри таблетки (190 штук) и 16 граммов жидкости. Экспертиза подтвердила: в составе есть запрещенные к перемещению анаболики, сообщили в Таможенном комитете страны. Тот, кому предназначалась посылка, задержан. Все обстоятельства выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.