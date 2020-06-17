Беседа за бутылочкой горячительного с новым знакомым закончилась для жителя Столбцовского района избиением и потерей денег

Беседа за бутылочкой горячительного с новым знакомым закончилось для 70-летнего жителя Столбцовского района избиением и потерей денег. Инцидент произошел еще 9 июня в деревне Воротище. По информации милиции, возле местного магазина пенсионер познакомился с 40-летним мужчиной. Слово за слово - и вот уже знакомые вместе выпивают. Когда мужчины сбрасывались на выпивку, новый приятель заметил стопку купюр в паспорте, который пенсионер доставал из кармана своего пиджака. Милиция просит граждан откликнуться и помочь в расследовании. Если вы узнали этого мужчину, просьба обратиться по телефонам 8/029/ 829 16 06, /01717/ 5 14 35.