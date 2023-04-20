Бесхитростная лиса пришла в жилой район и пыталась познакомиться с людьми

Дикое животное было замечено в Гродно. Лесную гостью не смутили ни прохожие, ни камеры, на которые люди принялись ее снимать. Были возмущены, похоже, только местные вороны, которые громко кричали, увидев рыжую плутовку, и готовы были заклевать ее.