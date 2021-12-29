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Бесправника с поддельным российским водительским удостоверением остановили в районе МКАД

Автомобилист с фейковыми правами - правоохранители в столице остановили бесправника с поддельным российским водительским удостоверением. Грузовик остановили в районе МКАД. За рулем был 40-летний житель Витебска.

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