ЧПЗона X

Бездумный поступок. Компания молодых людей на отдыхе бросила в костер фейерверк

Обычный костер - это скучно. Видимо, так решил кто-то из компании молодых людей, отдыхающих у огня, и подкинул в него фейерверк. На записи видно, как безобидный костер превращается в фаер-шоу. При этом ребята, сидевшие возле него, едва успевают разбежаться в разные стороны.

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