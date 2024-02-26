Бездумный поступок. Компания молодых людей на отдыхе бросила в костер фейерверк

Обычный костер - это скучно. Видимо, так решил кто-то из компании молодых людей, отдыхающих у огня, и подкинул в него фейерверк. На записи видно, как безобидный костер превращается в фаер-шоу. При этом ребята, сидевшие возле него, едва успевают разбежаться в разные стороны.