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Безработный 31-летний мужчина и его подруга подозреваются в краже
Пошли на преступление в погоне за легкими деньгами - так объяснил свои действия дуэт ушлых витебчан. Безработный 31-летний мужчина и его 30-летняя подруга подозреваются в краже. Как рассказали в милиции, чтобы пополнить свой скудный бюджет влюбленная парочка отправились в ближайшую аптеку. Там по отработанной схеме один отвлекал внимание провизора, а другой тащил к себе в карман содержимое полок. На удачу жуликов на стеллажах не было стекол, поэтому различные витамины и биологически активные добавки стали легкой добычей. Лишь спустя некоторое время во время учета работники аптеки выяснили, что их обокрали на сумму чуть более 400 рублей. После просмотра записей камер видеонаблюдения сыщики выяснили личности подозреваемых. Также выяснилось, что украденные препараты они продали знакомому по заниженной цене. В отношении витебчан возбуждено уголовное дело. Также проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.
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