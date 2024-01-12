Безработный борисовчанин напал на пенсионера - всему виной алкоголь

Алкоголь затуманил разум безработному парню из Борисова. Как рассказали в милиции, под действием горячительного напитка 24-летний молодой человек без всяких на то причин набросился на пенсионера.

Дело было утром. 63-летний мужчина выходил со двора своего дома на работу и явно никак не ожидал нападения сзади. Фигурант уголовного дела (оно уже возбуждено) избил его и убежал.