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Безработный борисовчанин напал на пенсионера - всему виной алкоголь

Алкоголь затуманил разум безработному парню из Борисова. Как рассказали в милиции, под действием горячительного напитка 24-летний молодой человек без всяких на то причин набросился на пенсионера.

Дело было утром. 63-летний мужчина выходил со двора своего дома на работу и явно никак не ожидал нападения сзади. Фигурант уголовного дела (оно уже возбуждено) избил его и убежал.

О случившемся недоумевающий мужчина сообщил милиционерам. Хулигана задержали в течение часа, им оказался сосед заявителя. Объяснить свой пьяный поступок он так и смог, сославшись на количество выпитого.

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