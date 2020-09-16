Биржа обмана

Планировала приумножить капитал, но осталась без сбережений. Следователи устанавливают обстоятельства мошенничества, совершенного в крупном размере. В ловушку афериста попала 49-летняя жительница Гомеля. Она зарегистрировалась на биржевой платформе, после чего с ней связался представитель компании и пообещал помочь увеличить состояние. В общей сложности женщина перевела на счет свыше 10 тысяч долларов, при этом каждая транзакция отражалась в ее личном кабинете. Когда вкладчица решила обналичить деньги, компаньон перестал выходить на связь. Так обман и вскрылся.



