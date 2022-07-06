Бизнес-план провалился: первокурсник минского университета подозревается в краже 6 велосипедов

Затем он снимал наклейки с инвентарным номером, делал фотографии, размещал в интернете объявление о продаже, занижая стоимость втрое. Покупатели находились в течение трех дней. Им молодой человек сообщал, что якобы продает свои велосипеды. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за кражи.

Алексей Костюк, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска

