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Бизнес-план провалился: первокурсник минского университета подозревается в краже 6 велосипедов

Похищал велосипеды сервиса по доставки еды. Оперативники уголовного розыска задержали первокурсника столичного университета, который подозревается в краже шести велосипедов. Парень знал, где хранятся байки, и ночью забирал непристегнутый транспорт с велопарковки.

Затем он снимал наклейки с инвентарным номером, делал фотографии, размещал в интернете объявление о продаже, занижая стоимость втрое. Покупатели находились в течение трех дней. Им молодой человек сообщал, что якобы продает свои велосипеды. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за кражи.
Алексей Костюк, оперуполномоченный отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска

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