Бизнесмен из Гомеля обманул почти 70 автовладельцев более чем на миллион рублей

Преступную схему организовал учредитель двух компаний "ДС-Индустрия" и "Е-авто-Е". Как установили следователи, 32-летний житель Гомеля находил в интернете людей, которые быстро и за хорошие деньги хотели реализовать свой автомобиль. Коммерсант предлагал помощь в продаже. После недлительной переписки мужчина уже от имени своих организаций заключал договоры комиссии, забирал у автовладельцев автомобили и документы на них. Как правило, аферист предлагал сверхвыгодные условия: высокую стоимость, а также возмещение оплаты, если авто не будет продано. 70 машин было продано, но деньги их владельцы так и не получили. Под разными предлогами предприниматель переносил срок передачи долга. Когда люди понимали, что стали жертвами мошенника, обращались в милицию. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей. Сам обвиняемый рассказал, что не возвращал деньги потерпевшим, так как автомобили якобы продавал за меньшую стоимость, чем указано в договоре. Но благодаря работе правоохранителей эта версия была опровергнута. Фигуранту предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".