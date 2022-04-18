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Бизнесмен кинул фирму-партнера на десятки тысяч рублей
По информации правоохранителей, гомельский предприниматель заключил договор на продажу оборудования и услуг одного из операторов сотовой связи. Более года он исправно выполнял взятые на себя обязательства. Но затем платежи стали задерживаться и задолженность дилера перед организацией выросла. Представители компании обратились в милицию. Как установили оперативники службы БЭП, 25-летний коммерсант часть продукции нелегально продавал на интернет-площадках частных объявлений и среди знакомых, а выручку присваивал. Так работал более года. Точная сумма ущерба и количество незаконно реализованных гаджетов выясняется, но уже известно, что их счет идет на сотни, а ущерб превышает 50 тысяч рублей.
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