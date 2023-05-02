Бизнесмен вернул долг в $ 1 млн за счет средств фирмы, в которой работала его мать, заодно прикупили и 5 дорогих авто

Приключенческая история в стиле лихих 90-х произошла в Минске. 37-летний бизнесмен одолжил у своего знакомого 260 тыс. долларов. Должник исправно выплачивал платежи, но спустя время компаньон потребовал вернуть всю сумму с процентами, насчитав миллион долларов.

Услышав отказ, 27-летний партнер стал выбивать долг, угрожал расправиться с семьей, закрывал бизнесмена в офисе.

Опасаясь за свое здоровье, потерпевший предприниматель решил заработать деньги нечестным путем. Придумав преступный план со своей 70-летней матерью, являющейся главным бухгалтером частных фирм, фигуранты приступили к "делу". Женщина имела ключи доступа к электронным счетам организаций, поэтому бесконтрольно перечисляла деньги компаний своему сыну. Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску

"Для конспирации незаконные выплаты она маскировала под видом несуществующих расходов: оплаты дивидендов и погашения кредиторской задолженности. Похищенных денег хватило не только на оплату долгов, но и на красивую жизнь. К примеру, за непродолжительное время бизнесмен приобрел 5 дорогостоящих автомобилей", - отметила Гарлинская.

Все трое заключены под стражу. Фигурантам предъявлены обвинения за хищения в особо крупном размере путем, злоупотребление служебными полномочиями, модификацию компьютерной информации, принуждение к выполнению договора, вымогательства с применением насилия, мошенничество в особо крупном размере и подделку документов.