Бизнесмены из Бреста обходили выплату налога - бюджет недосчитался почти трех миллионов рублей

Кто-то теряет, а кто-то находит. СК поделилось подробностями уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бюджет недосчитался почти трех миллионов рублей. По данным следствия, трое жителей Бреста, владельцы бизнеса в сфере мультимедиа, разработали план, как изменить структуру своей фирмы и таким образом уйти от обязательных выплат в госказну.Они создали ряд предприятий, между которыми искусственно распределяли выручку для возможности пользоваться льготным режимом налогообложения.