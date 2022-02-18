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Благодаря бдительности минчанина в Минске задержан наркокурьер
Бдительность соседа помогла задержать наркокурьера в Минске. Информацию о подозрительном мужчине в милицию сообщил житель столицы. Он гулял по ночному парку и обратил внимание на человека, который фотографировал корни деревьев.
Останавливался возле деревьев, проводил странные манипуляции и делал фотографии. Был задержан во время помещения в тайники-закладки психотропа. В его автомобиле обнаружено более 50 граммов расфасованного и готового к распространению мефедрона. Из тайников, которые успел сделать задержанный, изъято 20 аналогичных свертков с психотропом. Общий вес изъятого составил около 100 граммов. Задержанный пояснил, что успел поработать на наркомаркет три месяца.
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