Благодаря быстрой реакции и оперативности бойцов охраны преступление в Минске раскрыто в считанные минуты

Быстрая реакция, оперативность и преступление раскрыто в считанные минуты. Сегодня ночью бойцы охраны выехали на сработку тревожной кнопки торгового павильона в подземном переходе станции метро «Площадь Якуба Коласа». Был взломан роллет, ведущий в торговое помещение. На месте никого. Отрабатывая прилегающую территорию, милиция задержала двоих парней. Молодые люди отрицали свою причастность к преступлению. Однако вещественные доказательства свидетельствовали об обратном. В итоге молодежь созналась в содеянном.



Одному из парней 21 год, второму - 15 лет. В прошлом имели проблемы с законом. Примечательно, что этот тандем уже засветился в милицейских сводках. На их счету хулиганство и кража. Что касается последнего случая, сумма похищенного устанавливается. В ближайшее время действиям молодых людей будет дана правовая оценка.