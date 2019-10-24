Благодаря оперативной информации в Кравцовке задержаны расхитители государственного имущества

Оперативная информация подтвердилась, злоумышленники задержаны с поличным. Гомельские правоохранители получили сведения, что на сельхозпредприятии вд. Кравцовка могут украсть зерно. На месте оперативники устроили засаду. Примерно в час ночи на выезде с территории совхоза были задержаны два работника. Мужчины на личном тракторе пытались вывезти из хозяйства четыре тонны овса. Похищенное было возвращено на склад. Оба подозреваемых - жители Гомельского района, 46-летний владелец трактора и его 38-летний приятель. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".