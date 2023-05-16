BMW сбило подростка на велосипеде, цепочка столкновений на трассе под Минском, в Краснодаре водитель BMW прокатил пассажира на крыше машины

Гродно

В Гродно сегодня утром дорогу не разделили водитель легковушки и велосипедистка. Как сообщили в ГАИ, на улице Мостовой пенсионер на "тайоте" поворачивал направо, когда под колеса его машины попала 24-летняя девушка на двухколеснике - та двигалась по пешеходному переходу. Пострадавшую с переломом ноги увезли в больницу скорой помощи. Со слов участников аварии, оба ехали на разрешающий сигнал светофора. Для кого на самом деле горел зеленый, выясняется.

Витебск

BMW сбило подростка на велосипеде накануне в Витебске на Бешенковичском шоссе. По предварительной версии дорожной милиции, 13-летний мальчик внезапно вылетел на дорогу на красный. Юного велосипедиста с травмами госпитализировали.

Мозырь

В травматологии накануне оказалась жительница Мозыря. Стражи дорог предварительно выяснили, что 61-летняя женщина перебегала улицу Мира вне зебры, когда на нее наехал "ниссан". В этот момент водитель поворачивал налево с бульвара Юности.

Минский район

Цепочка столкновений произошла накануне на трассе под Минском. По данным ГАИ, сперва микроавтобус врезался в попутный BMW, который ждал разрешающий сигнал светофора. От удара немецкий авто отбросило на "форд", а тот въехал в "джили". Обошлось без пострадавших. Почему 35-летний водитель микроавтобуса не успел во время нажать на тормоз, устанавливается пока в формате проверки.

Россия