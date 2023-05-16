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BMW сбило подростка на велосипеде, цепочка столкновений на трассе под Минском, в Краснодаре водитель BMW прокатил пассажира на крыше машины
Гродно
В Гродно сегодня утром дорогу не разделили водитель легковушки и велосипедистка. Как сообщили в ГАИ, на улице Мостовой пенсионер на "тайоте" поворачивал направо, когда под колеса его машины попала 24-летняя девушка на двухколеснике - та двигалась по пешеходному переходу. Пострадавшую с переломом ноги увезли в больницу скорой помощи. Со слов участников аварии, оба ехали на разрешающий сигнал светофора. Для кого на самом деле горел зеленый, выясняется.
Витебск
BMW сбило подростка на велосипеде накануне в Витебске на Бешенковичском шоссе. По предварительной версии дорожной милиции, 13-летний мальчик внезапно вылетел на дорогу на красный. Юного велосипедиста с травмами госпитализировали.
Мозырь
В травматологии накануне оказалась жительница Мозыря. Стражи дорог предварительно выяснили, что 61-летняя женщина перебегала улицу Мира вне зебры, когда на нее наехал "ниссан". В этот момент водитель поворачивал налево с бульвара Юности.
Минский район
Цепочка столкновений произошла накануне на трассе под Минском. По данным ГАИ, сперва микроавтобус врезался в попутный BMW, который ждал разрешающий сигнал светофора. От удара немецкий авто отбросило на "форд", а тот въехал в "джили". Обошлось без пострадавших. Почему 35-летний водитель микроавтобуса не успел во время нажать на тормоз, устанавливается пока в формате проверки.
Россия
А это пример экстремального вождения, как делать не стоит. В Краснодаре водитель BMW прокатил пассажира на крыше машины. Тот лежал на матрасе, а вся конструкция надежно держалась на скотче. Такая поездка с ветерком, очевидно, не осталась без внимания сотрудников ДПС - те остановили лихачей. В местной полиции сообщили, что протокол, кроме как на водителя, может быть составлен и на пассажира.
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