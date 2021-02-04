Боевые патроны в сейфе

В Ивановском районе местная жительница сообщила в милицию о том, что дома нашла боеприпасы. Хозяйка рассказала, что после смерти мужа она решила навести в сейфе порядок и нашла патроны. По словам дамы, ее супруг увлекался охотой. Тогда доступа к хранилищу у нее не было, потому о содержимом женщина не знала. Правоохранители изъяли 63 патрона разного калибра. Боеприпасы отправили на экспертизу, которая показала, что они пригодны для стрельбы.