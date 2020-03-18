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Более 1,5 тонн спиртосодержащей жидкости обнаружено в Калинковичском районе
Откуда товар?Из лесу, вестимо! Более 1,5 тонн спиртосодержащей жидкости обнаружено правоохранителями в Калинковичском районе. Место для схрона неизвестные бутлегеры выбрали весьма своеобразное - лесной массив. 1690 литров алкогольной продукции борцы с экономическими преступлениями вместе с сотрудниками дорожной милиции обнаружили в ходе отработки оперативной информации. Спиртосодержащая жидкость была разлита в 10-литровые канистры. Сейчас оперативники выясняют, как алкоголь оказался в лесу и кто его хозяин.
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