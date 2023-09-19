Более 30 граммов альфа-PVP изъяли оперативники у двоих парней из Борисова

Более 30 граммов альфа-PVP изъяли столичные оперативники у двух братьев 25 и 30 лет из Борисова. В Минск молодые люди приехали подзаработать, а именно продавать запрещенные вещества через закладки. Наркотик правоохранители нашли у задержанных при себе и на съемной квартире, где торговцы фасовали дурман.