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Более 32 килограммов мака уничтожили стражи порядка в Витебске

Поле, где росли красные цветы, нашли недалеко от одного из дачных кооперативов в областном центре. Участок в полгектара вместил в себя несколько сотен растений. Вес их составил порядка 32 килограммов. Криминальный урожай уничтожен. В то же время с начала года на территории области были обнаружены поля мака - более 15 гектаров земли. Уничтожено порядка 200 килограммов запрещенных растений.

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