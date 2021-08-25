Более 3 тонн металлолома на своем участке хранил житель деревни Климовка Гомельского района. Такой специфический дизайн двора в стиле современного искусства заинтересовал правоохранителей. Как выяснилось, 38-летний мужчина заготавливал металл для дальнейшей перепродажи. Более трех тонн лома было изъято и передано на ответственное хранение на предприятие "Гомельвторчермет". В отношении сельчанина составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.