Более 4 тонн лома черных металлов в микроавтобусе выдали нелегального скупщика

Попался с поличным в самый неудобный момент. Как сообщает милиция Молодечно, 28-летний мужчина на личном автомобиле Iveco приехал в пункт приема металлолома. Молодой человек не рассчитывал, что здесь его встретят сотрудники службы БЭП. Более 4 т лома черных металлов в грузовом отсеке микроавтобуса, выдавали в нем нелегального скупщика. Ведь мужчина не имел лицензию на право заготовки металлолома и зарегистрирован как индивидуальный предприниматель не был. Изъятый груз предварительно оценили в сумму более 1000 рублей. В отношении сельчанина составлен административный протокол. Наказанием может стать штраф в размере до трех тысяч рублей.