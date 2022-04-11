Более 500 граммов альфа-PVP и почти 250 граммов мефедрона изъяли правоохранители наркоконтроля в Витебском регионе

Самая крупная партия наркотиков с начала года - успешная спецоперация наркоконтроля в Витебском регионе. Более 500 граммов альфа-PVP и почти 250 граммов мефедрона изъяли правоохранители. Оперативники вышли на безработного жителя областного центра: мужчина был в поле зрения стражей порядка в течение месяца, его подозревали в причастности к работе интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ. Туда он устроился на должность курьера, но за несколько недель успел быстро вырасти до оптовика. Наркотики нашли в автомобиле, на котором он ехал. Дурман, стоимость которого на черном рынке около 100 тысяч рублей, фигурант забрал из тайника. Реализовать наркотик собирался в Полоцке и Витебске. Помимо этого сотрудники милиции установили локации, где подозреваемый делал закладки ранее. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.