Более 7 тонн металлолома изъяли в Барановичах

В Лунинце с территории закрытой фермы пропало 280 килограммов металлолома. Как позже выяснили стражи порядка, к делу имеют отношение трое юношей. Одному 18 и двоим по 17 лет. Год назад товарищи уже пытались провернуть аналогичное дело, заработать на металлоломе. От наказания были освобождены по амнистии. Сообщается, в этот раз они пробрались на предприятие, лом металла перекинули через забор, а забрали только на следующий день. Груз сдали и деньги поделили. Через несколько дней решили повторить попытку, но товарищей уже встретили милиционеры и директор предприятия.