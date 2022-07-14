Более 90 тысяч предметов новой одежды пытались ввезти из Литвы под видом одежды б/у

Более 90 тысяч предметов новой одежды и солнцезащитных очков пытались незаконно ввезти в Беларусь под видом одежды б/у. По сведениям, указанным в документах, в фуре Mercedes находилась исключительно одежда и обувь, бывшие в употреблении. Но во время таможенного контроля среди заявленного товара обнаружилась и новая, плюс солнцезащитные очки. Сумма товара 487 тыс. рублей. Сообщается, что таким образом перевозчик пытался "сэкономить" порядка 70 тыс. рублей на таможенных платежах.