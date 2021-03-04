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Более двух тысяч запчастей для автоприцепов пытался незаконно ввезти из Литвы в Беларусь предприниматель

По информации ГТК, коммерсант не задекларировал партию автомобильных запчастей стоимостью более 23 тыс. рублей. Нарушение выявили гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог". По результатам досмотра установлено, что, помимо заявленного груза, в документах перевозили еще запчасти для автоприцепов. По факту начат административный процесс.

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