Более двух тысяч запчастей для автоприцепов пытался незаконно ввезти из Литвы в Беларусь предприниматель

По информации ГТК, коммерсант не задекларировал партию автомобильных запчастей стоимостью более 23 тыс. рублей. Нарушение выявили гродненские таможенники в пункте пропуска "Каменный Лог". По результатам досмотра установлено, что, помимо заявленного груза, в документах перевозили еще запчасти для автоприцепов. По факту начат административный процесс.