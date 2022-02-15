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Более килограмма наркотиков изъято у бухгалтера одной из минских фирм

Более килограмма наркотиков изъято у бухгалтера столичной фирмы. Задерживали 37-летнего распространителя запрещенных веществ при поддержке бойцов "Алмаза". Оперативники задержали наркокурьера с поличным в Дзержинском районе в тот момент, когда он готовил одну из закладок с психотропом. Специально для работы фигурант даже купил костюм камуфляжной расцветки, оборудовал его камерой с функцией определения координат фотографии и скрытым зарядным устройством.

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