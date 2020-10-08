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Более сорока тысяч рублей похитили у пенсионера из Мозыря
Накануне вечером 62-летнему жителю Мозыря позвонили на Viber. Неизвестный назвался работником Беларусбанка, обратился к нему по имени и отчеству и сообщил о попытках несанкционированного доступа к его карт-счетам. Несмотря на то, что пенсионер является клиентом других банков, он все-таки поверил аферистам, предлагавшим экстренную техническую поддержку в блокировке счета, и рассказал не только реквизиты четырех своих карт и одной карты супруги. Затем мошенники попросил его сообщить SMS-коды для подтверждения операций, что доверчивый пенсионер и сделал. В итоге преступники смогли списать со счетов супругов свыше 41 тысячи рублей. После этого потерпевшие обратились в милицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение путем использования компьютерной техники в особо крупном размере".
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