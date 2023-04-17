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Большая любовь или корыстный интерес: в Гродно мужчина вынес из магазина 26 упаковок сыра
Поход в продуктовый магазин для мужчины из Гродно закончился минутой славы и уголовным преследованием.Корыстный интерес или большая любовь к сыру - это уже установят следователи. Учитывая, что этот покупатель дважды попался на камеры наблюдения продуктовой лавки. В последнем случае в свою корзину он положил 26 упаковок сыра и уверенно миновал кассы, не оплатив товар. Корзину оставил у выхода, чуть позже вернулся и переложил содержимое в свой рюкзак. Разбирались в деле и задерживали мужчину уже сотрудники охраны. Тогда и вскрылся еще один факт: в конце марта гродненец по отработанной схеме уже похищал 16 упаковок сыра, но в другом магазине. Сумма ущерба составила 160 рублей.
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