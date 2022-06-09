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Бойцы Департамента охраны Орши помогли водителю потушить автомобиль

В Орше бойцы Департамента охраны помогли водителю потушить автомобиль. Огонь вспыхнул в моторном отсеке из-за короткого замыкания. Владелец авто безуспешно пытался сбить пламя подручными средствами. Милиционерам понадобились считанные секунды, чтобы справиться с огнем. В ведомстве отметили, что шофер сам смог доехать до ближайшего СТО.

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