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Бойцы МЧС помогли выбраться людям из машины, пострадавшей при лобовом столкновении в Минском районе

В Минском районе пострадавшим в аварии на помощь пришли спасатели. Сообщается, что на трассе столкнулись грузовик и "тойота". Шофер тяжеловеса не пострадал, а вот люди из легковушки оказались в ловушке.

До приезда спасателей очевидцы пытались помочь выбраться из "тойоты" водителю и пассажиру, но безрезультатно. Тогда бойцы МЧС сначала обесточили авто, а затем специнструментом отжали дверь, через которую и смогли деблокировать пострадавших. Шофер легковушки не пострадал, пассажир сломал руку.


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