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Бойцы МЧС спасли мужчину из горящего подвала в Орше

Вечером соседи жилого дома пожаловались на сильную задымленность. Несмотря на то, что входная дверь в подвал была закрыта, внутри оказался человек. Мужчина лежал на полу, а рядом с ним горел мусор. Спасатели вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали бригаде медиков. С отравлением продуктами горения мужчина был госпитализирован. Его личность устанавливается.

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