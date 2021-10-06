Бойцы МЧС спасли мужчину из горящего подвала в Орше

Вечером соседи жилого дома пожаловались на сильную задымленность. Несмотря на то, что входная дверь в подвал была закрыта, внутри оказался человек. Мужчина лежал на полу, а рядом с ним горел мусор. Спасатели вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали бригаде медиков. С отравлением продуктами горения мужчина был госпитализирован. Его личность устанавливается.