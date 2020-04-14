Бойцы МЧС в Бресте спасли человека из горящего автомобиля

История началась с того, что на улице Пугачевской вспыхнул БМВ. Приехавшие на место огнеборцы обнаружили, что в салоне на пассажирском сидении находится человек. За считанные секунды спасители вытащили мужчину на улицу. После осмотра медиками с предварительным диагнозом "термоингаляционная травма тяжелой степени" пострадавший был госпитализирован. Подробности инцидента и ответ на главный вопрос, почему мужчина сам не смог выбраться из полыхающего автомобиля, сейчас выясняют специалисты. Также устанавливается и причина возгорания.