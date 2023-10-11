Ничего более милого сегодня вы уже не увидите - бойцы МЧС в Костюковичском районе спасли из ловушки енота. Местные жители позвонили на линию 101 и сообщили, что лесному обитателю нужна помощь. Зверек упал в старый погреб и выбраться сам не может. Было очевидно, что животное пыталось сделать подкоп, чтобы спастись, но успеха это не принесло. Спасателям предстояло вызволить енота и не навредить ему. В яму специалисты спустили тент с приманкой для пленника, и тот мгновенно отреагировал. Тогда енота подняли на поверхность, после чего зверек убежал в лес.