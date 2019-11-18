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Бойцы могилевского наркоконтроля продолжают работу по установлению работодателей 23-летнего закладчика

Сам дилер был задержан за хранение наркотиков накануне. По версии оперативников, 87 граммов психотропа альфа-ПВП молодой человек получил от менеджера интернет-магазина через тайник. В дальнейшем дилер должен был расфасовать порошок по пакетам и сделать закладки для потребителей. К такому выводу правоохранители пришли после того, как обнаружили дома у задержанного электронные весы и фасовочные пакеты.

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