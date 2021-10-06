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Около 1 кг марихуаны изъяли у жителя Гомельского района

Подготовил и продукт, и атрибуты. Бойцы наркоконтроля задержали 27-летнего жителя Гомельского района, который баловался травкой. Дома у негооперативники нашли внушительный запас зелья, а также приспособления для курения. Со слов задержанного, он собрал коноплю в Буда-Кошелевском районе, измельчил и высушил.

Часть сырья еще ждала обработки. Всего изъято порядка килограмма марихуаны. Дурман отправлен на экспертизу, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.

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