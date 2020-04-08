Бойцы наркоконтроля задержали двух работниц интернет-магазинов по продаже альфа-PVP

Разработка началась в Витебске. Там оперативники задержали 27-летнюю девушку, администратора интернет-магазина по продаже синтетика. При ней был обнаружен список с местами закладок на территории Гомеля и Жлобина.Оперативники проверили тайники и изъяли 13 полимерных свертков, внутри которых находилось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. Затем милиционеры вышли на 23-летнюю гомельчанку - сотрудницу этого же интернет-магазина. Оказалось, что она, потеряв связь с задержанной в Витебске, устроилась на работу в другой аналогичный виртуальный маркет. Выполнив задания по закладкам психотропов, ей поручили доставить более 50 граммов альфа-PVP из Минска в Гомель. Причем часть синтетика перед поездкой девушка разложила в тайниках в столице, остальное прихватила с собой. Она была задержана на железнодорожном вокзале Гомеля прямо на выходе из поезда. При ней находились электронные весы, фасовочные пакеты, изолента и полимерный пакет с наркотиком.



