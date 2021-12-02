3.65 BYN
Бойцы ОМОНа задержали 32-летнего мужчину - у него в барсетке лежал пистолет ТТ
В кафе с боевым пистолетом. Подозреваемого задерживали бойцы ОМОНа. В милицию сообщил очевидец, что у посетителей заведения есть оружие. Бойцы спецподразделения взяли с поличным 32-летнего мужчину - у него в барсетке лежал пистолет ТТ. При обыске у него же изъяли стреляную гильзу и патрон. Как выяснилось, в этот день мужчина отдыхал в гостях у своего 31-летнего знакомого. После застолья хозяин похвастался, что у него есть настоящий пистолет. Вскоре мужчины решили пострелять и вышли в лес. Затем продолжили отдых, а когда спиртное закончилось, решили поехать в кафе.
Хозяин пистолета рассказал милиционерам, что несколько лет назад его знакомый нашел в лесу проржавевшее оружие. Предложил ему забрать. Мужчина привел оружие в порядок, перебрал, смазал, как смог, восстановил некоторые детали ударно-спускового механизма. Пистолет оказался рабочим. Следователями в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится ряд других экспертиз по изъятым боеприпасам - у истинного хозяина оружия при обыске были найдены около 20 патронов. Следователями вскоре будет дана правовая оценка его действиям.