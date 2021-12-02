Бойцы ОМОНа задержали 32-летнего мужчину - у него в барсетке лежал пистолет ТТ

В кафе с боевым пистолетом. Подозреваемого задерживали бойцы ОМОНа. В милицию сообщил очевидец, что у посетителей заведения есть оружие. Бойцы спецподразделения взяли с поличным 32-летнего мужчину - у него в барсетке лежал пистолет ТТ. При обыске у него же изъяли стреляную гильзу и патрон. Как выяснилось, в этот день мужчина отдыхал в гостях у своего 31-летнего знакомого. После застолья хозяин похвастался, что у него есть настоящий пистолет. Вскоре мужчины решили пострелять и вышли в лес. Затем продолжили отдых, а когда спиртное закончилось, решили поехать в кафе.