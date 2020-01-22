Погасить кредит в банке, обеспечить мать и дочь обувью - сомнительные причины для хищения в родном магазине. Бойцы службы БЭП раскрыли недостачу в одном из обувных салонов Минска. По информации ГУВД, после инвентаризации в магазине нашли недостачу - более 3,5 тыс. рублей и 14 пар обуви. Найти тех, кто запустил руку в кассу магазина, милиции не составило труда.



Погасили ли недостачу бывшие работники, в милиции не уточнили. Но известно, что материалы проверки БЭП уже у следствия, где действиям экс-заведующего и бывшего продавца уже дана правовая оценка.

