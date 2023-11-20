Браконьеры из Солигорского и Осиповичского районов дорого заплатят за незаконно добытых животных

В Солигорском районе задержан браконьер, который незаконно подстрелил косулю, причинив природе тем самым ущерб больше чем на 4 тыс. рублей.

В Осиповичском районе задержана семейная пара. Он стрелял, а она, если уж не подавала патроны, то перевозила тушу оленя. Автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В багажнике она везла голову оленя. Оказалось, что ее муж подстрелил животное, а супруга ему помогала транспортировать трофей.

Подробности у Алены Лешкевич.

Их дерзкий стиль охоты привлек внимание госинспекции. Проверяющие пошли на звуки выстрелов и нарвались на браконьеров. Один из них стал убегать и скрылся в лесу, после пошел вплавь. В воде он потерял улики - мешок с останками убитой косули. Но далеко уйти мужчине не удалось. Вскоре он был задержан.

Оказалось, ружья охотников были зарегистрированные. Не было разрешения на саму охоту, а за добытую косулю они тоже не заплатили.

Стоит отметить, что если добывать косулю законно, то она обойдется около 150 рублей. В этом же случае нарушитель заплатит штраф около 5000 рублей.

Еще одна история дикой охоты, на этот раз в Осиповичском районе. В багажнике машины женщина везла голову дикого животного - взрослого самца благородного оленя. При этом документы на транспортировку такой продукции у водителя отсутствовали. Оказалось, что ее муж охотник. И как раз промышлял незаконно в лесу. В этом случае ущерб природе причинен больше чем на 11 тыс. рублей. И уже дома у супругов, помимо мяса оленя и орудия охоты, обнаружены и другие браконьерские приспособления.