Братья сгорели в съемной квартире, машину занесло в дерево, в Лошице утонула пенсионерка, кот в ловушке - обзор ЧП

Минск

Двойная гибель на пожаре в Минске. Тревожный звонок в дежурную службу МЧС поступил накануне около 8 вечера: в доме на улице Лынькова горела квартира на третьем этаже. Как позже выяснят спасатели, жилье съемное. Во время тушения огня были найдены двое мужчин - это 34-летний арендатор и его брат - на два года младше. Обоих спасти было уже невозможно.

На минском водохранилище в Лошице утонула пенсионерка. Ее безжизненное тело спасатели вытащили на берег в районе улицы Казинца накануне утром. Что предшествовало трагедии, еще выясняется, как и точная причина гибели женщины. В МЧС добавили, что ей было 75 лет.

Могилев

В МЧС поделились подробностями спасательной операции в Могилеве, где накануне случилось ДТП. По предварительной информации ведомства, проезжая по улице Космонавтов, водитель "мерседеса" внезапно потерял контроль над управлением - машину занесло в дерево. После удара 42-летний мужчина не смог выбраться из покореженного авто самостоятельно. Спасатели его вытащили и передали бригаде медиков, они увезли пострадавшего в больницу.

Брест

И сразу два случая спасения пушистых заложников за минувшие выходные. В Бресте работники МЧС вытащили кота, голова которого застряла между забором и гаражом. До приезда специалистов помочь бедолаге пытались очевидцы, но тщетно. Как только хвостатый оказался на свободе, он не стал задерживаться, чтобы отблагодарить своих спасителей, и испуганный, сразу сбежал.

Минский р-н

А в деревне Большевик, что под Минском, хвостатый пленник провел в ловушке неделю. В МЧС рассказали, что кот каким-то образом пробрался между полом и перекрытием в квартире. Почему животному пришлось столько времени провести в западне, история умалчивает. Не исключено, хозяева долго не могли его отыскать. После безуспешных попыток вытащить питомца, они обратились за помощью к спасателям. Те вскрыли пол и, несмотря на сопротивление несчастного заложника, его вытащили.

Индонезия

На острове Ява в Индонезии снова пробудился самый активный в стране действующий вулкан Мерапи. Его название переводится как "гора огня". Как сообщают СМИ, потоки лавы растеклись почти на 2 километра от кратера.

Италия