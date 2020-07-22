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Брестские пограничники сообщают о задержании пары россиян с наркотиками и оружием
Инцидент произошел в одноименном пункте пропуска. Стражи границ остановили автомобиль Volkswagen. В салоне находились муж и жена, они возвращались из Чехии домой в Россию через нашу страну. Во время осмотра машины служебные собаки унюхали наркотики. Часть зелья была спрятана в обуви, часть в личных вещах. Всего у пары нашли 54 пакетика с веществами, а также травматический пистолет с тремя патронами. По факту незаконного перемещения через границу наркотических средств возбуждено уголовное дело. Им может грозить до 10 лет тюрьмы.
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