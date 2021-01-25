Брестские таможенники не пропустили грузовик с измененным вин-номером

Автомобиль DAF следовал из Польши через пункт пропуска "Козловичи". Водитель предоставил необходимые на груз бумаги. Продукцию перемещали на законных основаниях. Однако внимание правоохранителей привлек вин-номер тягача. Транспорт отправили на экспертизу. В ходе проверки стало понятно, что идентификационный номер был изменен. Предварительно, стоимость изъятого до решения суда автомобиля около 75 тысяч рублей. Начат административный процесс.