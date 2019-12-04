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Брестские таможенники посчитали количество фактов за год, когда туристы забывали декларировать наличность
Брестские таможенники посчитали, сколько за год было фактов, когда туристы забывали декларировать наличность, превышающую 10 тысяч долларов, например. Сегодня появилась информация, что выявлено 75 случаев. В общей сложности это свыше полумиллиона рублей в эквиваленте. И 4 факта лишь за последний месяц. В пункте пропуска "Верхний Теребежов" белорус-дальнобойщик заявил о наличии почти полутора тысяч долларов, а вот еще о 15 тысячах забыл. Уже в "Мокранах" гражданин Украины при выезде из Беларусизаявил об отсутствии у него товаров или валюты для декларирования. Но таможенный осмотр показал обратное - среди личных вещей были найдены почти 17,5 тысячи. И еще два случая произошли на белорусско-украинской границе. Отметим, что деньги, превышающие сумму в 10 тысяч долларов, у каждого из нарушителей изъяты до решения суда. Слишком дорогая забывчивость и незнание простых правил.
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