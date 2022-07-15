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Брестские таможенники пресекли попытку контрабанды компьютерных комплектующих
Компьютерные комплектующие более чем на 20 тысяч рублей. Контрабанду пресекли брестские таможенники. По информации ведомства, проезжая границу из Польши через пункт пропуска "Брест", россиянин выбрал "красный" коридор и подал необходимые документы на перемещаемые им товары. При проведении таможенного контроля специалисты ГТК обнаружили в багаже мужчины 10 новых видеокарт GeForce RTX 3060, которые также подлежат обязательному декларированию. Стоимость незаконно перемещаемых товаров составила порядка 22 тыс. рублей. Начат административный процесс.
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