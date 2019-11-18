Брестские таможенники раскрыли незаконную схему ввоза и реализации на территории ЕАЭС старых шин

По данному факту возбуждено уголовное дело, фигурантами стали двое жителей Брестского региона. Разработкой плана действий занимался 50-летний индивидуальный предприниматель из Пинска. Вторым по делу проходит 34-летний житель области. По данным ГТК, работали компаньоны с июня по ноябрь 2019 года. Через таможенную границу из Германии и Польши транспортировались крупные партии шин для грузовиков. Товар не новый. Продукция считается опасными отходами, и ее ввоз ограничен. Через белорусско-польскую границу товар перемещали под видом колес в сборе для большегрузов. А уже на территории нашей страны, России и Казахстана шины снимали и продавали. Предварительно, сумма такого товарооборота - около 80 000 рублей. Изъято свыше 2 000 шин, а также более 65 000 евро и золотые слитки. Уголовное дело возбуждено по статье "Контрабанда".